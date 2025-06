Falso Garimpeiro faz promessa de ouro para conquistar mulher e aplica calote em Bar

(Foto>Reprodução) – GOLPE DO FALSO GARIMPEIRO: HOMEM FAZ “PROMESSA DE OURO” PARA CONQUISTAR MULHER E APLICA CALOTE NO “BAR DO RAIMUNDO”

Em Rurópolis, sudoeste do Pará, um homem identificado como Marilson de Souza Ferreira acabou indo parar atrás das grades depois de tentar aplicar o “golpe do garimpeiro milionário”. Segundo a vítima, ele prometeu rios de dinheiro — ou pelo menos umas pepitas — dizendo que havia feito fortuna num garimpo. Mas, na prática, não tinha nem uns trocados pra pagar uma cerveja.

O suspeito, com conversa fiada, ganhou a confiança da jovem com suas promessas. Depois de algumas bebidas e muita lábia, os dois foram para momentos mais íntimos. Tudo parecia correr bem até que Marilson deu o golpe final: revelou que estava mais liso que sabão molhado e não tinha como pagar nem a bebida.

Revoltada com o calote emocional e financeiro, a jovem procurou a Polícia Militar. Uma guarnição foi até o “Bar do Raimundo” e lá encontraram o “garimpeiro fake”, que não tentou nem disfarçar e logo confessou: estava mesmo sem um tostão. Marilson foi preso por violação sexual mediante fraude e por crime contra a dignidade sexual.

