Faltam 7 dias para Mariah Carey subir ao palco no rio Guamá em prol da Floresta Amazônica

Amazônia Live – Hoje e Sempre: Divulgação

Especial de TV do Amazônia Live – Hoje e Sempre, movimento de Rock in Rio e The Town, levará ao mundo uma imagem potente e chamará atenção para a necessidade de manter a floresta em pé.

Está quase tudo pronto para o especial de TV do movimento Amazônia Live – Hoje e Sempre. Daqui a uma semana, Rock in Rio e The Town farão história mais uma vez ao levar a estrela pop internacional, Mariah Carey, para brilhar no meio da Amazônia. A artista vai se apresentar em um palco flutuante, no formato de vitória-régia, que se integrará ao cenário deslumbrante do entardecer na floresta. O espetáculo também vai reunir quatro gerações da música paraense com Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara. O objetivo é chamar atenção para a necessidade de manter a floresta em pé, por meio da proteção de seus povos originários, e contribuir para o desafio global de reduzir as emissões de carbono. Amazônia Live – Hoje e Sempre é um movimento de Rock in Rio e The Town, com patrocínio principal da Vale.

O palco em homenagem a rainha das águas já está montado no rio Guamá. A estrutura pesa 13,2 toneladas, das quais 10 toneladas são o peso da flor. O restante é dividido entre a estrutura central do palco, 1,2 tonelada, e duas toneladas para parte de cenografia e técnica, como luz e áudio. Os materiais usados na montagem do palco são de baixo impacto, com a estrutura das pétalas feitas em metalon e revistas em tecido, podendo ser reaproveitadas após o evento.

Para Roberta Medina, vice-presidente de reputação de marca da Rock World, empresa que criou e organiza o The Town e o Rock in Rio e produz o Lollapalooza Brasil, será um momento único que vai reverberar no país e no exterior. “Vamos levar Mariah Carey para o meio da Amazônia. Uma das maiores artistas internacionais em um palco no rio, só isso já é uma imagem que diz muita coisa. É por isso que estamos fazendo esse especial de TV: para mostrar ao mundo a importância de proteger essa floresta de pé”, conta.

Ivete Sangalo se apresenta de graça em mobilização popular, no Mangueirão

Além de mostrar ao mundo imagens potentes da floresta, o Amazônia Live – Hoje e Sempre também tem o objetivo de promover um impacto local. Para mobilizar a população do estado do Pará e fazer ecoar por Belém um grito a favor da floresta, o Mangueirão, recebe uma das maiores artistas do Brasil. No dia 20 de setembro, Ivete Sangalo se apresentará para 46 mil pessoas em um show totalmente gratuito, cujos dois lotes de ingressos se esgotaram em apenas algumas horas. No mesmo dia, sobe ao palco Viviane Batidão, artista considerada a rainha do tecnomelody, e a festa Lambeteira Baile Show convida Lia Sophia, que promete animar o público com muita guitarrada e carimbó.

Legado Por Um Mundo Melhor

O Amazônia Live é um movimento de legado que faz parte do pilar Por Um Mundo Melhor, bandeira que o Rock in Rio levanta desde sua primeira edição, em 1985. O projeto na região Amazônica teve início em 2016, com uma apresentação do tenor Plácido Domingo, no internacionalmente conhecido Rio Negro. Essa jornada, em quase 10 anos, já registrou mais de quatro milhões de árvores plantadas no território nacional. Houve também a promoção de renda para o povo indígena do Xingu e a recuperação das margens do rio de mesmo nome, revitalizando terrenos desmatados e mobilizando trabalhadores coletores da Rede de Sementes do Xingu.

Agora, o movimento está beneficiando instituições na região metropolitana de Belém. Dentre as mais de 100 iniciativas que se inscreveram, foram selecionadas seis ações que atuam com temáticas como promoção dos direitos das mulheres, geração de renda, conservação da natureza, turismo de base comunitária, agroecologia, reciclagem e valorização da cultura tradicional. As iniciativas são: Instituto Peabiru; Instituto Amigos da Floresta Amazônica (Asflora), Associação de Apoio à Economia Popular da Amazônia – AmazonCred; Associação da Comunidade Quilombola Sítio Cupuaçu/Boa Vista (ASCOMQUISC); Associação dos Recicladores e Recicladoras de Ananindeua (ARECICLANANIN); e Cooperação da Juventude Amazônida para o Desenvolvimento Sustentável.

Amazônia Live – Hoje e Sempre

Amazônia Live – Hoje e Sempre é um grande movimento do Rock in Rio e The Town, juntos Por Um Mundo Melhor, que coloca os holofotes na Amazônia. Por meio de diversas iniciativas, o projeto, com patrocínio principal da Vale, apoio da Gerdau, da Heineken e do Banco da Amazônia, e parceria de conteúdo e mídia com TV Globo, jornal O Globo e Folha de S. Paulo, reforça a necessidade de preservar a floresta em pé e proteger seus povos, contribuindo para o desafio global de reduzir as emissões de carbono – um tema cada vez mais urgente diante da crise climática. Inserido na região que receberá a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), o projeto segue a mesma linha do encontro global: unir as pessoas em torno de uma agenda única, em prol de um mundo melhor e mais sustentável.

Nesse sentido, Amazônia Live – Hoje e Sempre realizará um especial de TV com espetáculo de Mariah Carey e divas paraenses num palco flutuante no Rio Guamá, no coração da floresta, que será transmitido para todo o Brasil, e um grande show gratuito de Ivete Sangalo no Mangueirão, área urbana da capital do Pará. Além desses momentos emocionantes, o movimento colabora com a construção de legado para a floresta e para as pessoas que vivem na região por meio de apoio aos projetos nas quais elas próprias são sujeitas e agentes de transformação. Através de edital, Amazônia Live – Hoje e Sempre selecionou e iniciou uma jornada de concessão de apoio financeiro, no valor de 2 milhões de reais, e suporte técnico para seis iniciativas de organizações sem fins lucrativo que atuam com bioeconomia, povos da floresta e empreendedorismo na região metropolitana de Belém.

Sobre a Vale

A Vale é uma mineradora global que existe para melhorar a vida e transformar o futuro juntos. Uma das maiores produtoras mundiais de minério de ferro e níquel e importante produtora de cobre, a Vale tem sede no Brasil e atuação global. Suas operações compreendem sistemas logísticos integrados, incluindo aproximadamente 2.000 quilômetros de ferrovias, terminais marítimos e 20 portos distribuídos pelo mundo. A Vale tem as ambições de ser reconhecida pela sociedade como referência em segurança, a melhor operadora e a mais confiável, uma organização orientada aos talentos, líder em mineração sustentável, e referência em criação e compartilhamento de valor.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Fonte: Approach Comunicação /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/09/2025/13:08:57

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...