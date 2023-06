Família acredita que escrivã tirou a própria vida após sofrer pressão no trabalho

Rafaela Drumond foi encontrada morta na última sexta (9) (Foto: REPRODUÇÃO/RECORD TV)

Rafaela Drumond, de 32 anos, foi encontrada morta na casa dos pais e vinha relatando casos de sobrecarga e assédio dos superiores.

O Balanço Geral acompanha o caso de Rafaela Drumond, escrivã da Polícia Civil de Minas Gerais que tirou a própria vida com um disparo de arma de fogo na cidade de Carandaí.

A jovem, de 32 anos, vinha reclamando para amigos sobre sobrecarga e assédio dos superiores. ”Minha vontade é pedir exoneração e sumir desse circo”, disse em uma mensagem.

O corpo de Rafaela foi encontrado na última sexta-feira (9) na casa dos pais. ”Estava deitado tirando um cochilo, quando de repente, do nada, eu escutei aquele tiro”, relembra Aldair Divino Drumond, pai da mulher.

Os parentes acreditam que a pressão no ambiente de trabalho tenha sido o motivo da morte e, agora, querem que os casos de abuso relatados pela jovem no ambiente de trabalho sejam investigados.

Fonte: Balanço Geral e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/06/2023/17:11:10

