Família busca por homem desaparecido após embarque em ônibus de Novo Progresso com destino a Santarém

Foto: Reprodução | A família de José da Silva Lima está em busca de informações sobre seu paradeiro após o desaparecimento ocorrido no último dia 19 de setembro. Segundo relatos, José embarcou em um ônibus na cidade de Novo Progresso (PA) com destino a Santarém, mas nunca chegou ao local. Desde então, não houve mais contato nem notícias sobre ele.

Os familiares relatam viver dias de angústia e aflição. “Cada minuto é uma eternidade, seguimos na esperança de reencontrá-lo com vida e bem”, disseram.

Para auxiliar nas buscas, os parentes disponibilizaram números de telefone para quem tiver qualquer pista ou informação que possa ajudar a localizá-lo:

📞 (93) 9167-9164 – falar com Roberto

📞 (93) 99233-8849 – falar com Gisele

A família faz um apelo à população para que compartilhe as informações e ajude na divulgação do desaparecimento. “Um simples gesto pode salvar uma vida”, reforçam.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/09/2025/14:56:22

