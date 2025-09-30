DESAPARECIDO
Notícias Novo Progresso Pará Regional Ultimas Noticias 

Família busca por homem desaparecido após embarque em ônibus de Novo Progresso com destino a Santarém

Chellsen Carneiro
image_pdfimage_print

Foto: Reprodução | A família de José da Silva Lima está em busca de informações sobre seu paradeiro após o desaparecimento ocorrido no último dia 19 de setembro. Segundo relatos, José embarcou em um ônibus na cidade de Novo Progresso (PA) com destino a Santarém, mas nunca chegou ao local. Desde então, não houve mais contato nem notícias sobre ele.

Os familiares relatam viver dias de angústia e aflição. “Cada minuto é uma eternidade, seguimos na esperança de reencontrá-lo com vida e bem”, disseram.

Para auxiliar nas buscas, os parentes disponibilizaram números de telefone para quem tiver qualquer pista ou informação que possa ajudar a localizá-lo:

  • 📞 (93) 9167-9164 – falar com Roberto

  • 📞 (93) 99233-8849 – falar com Gisele

A família faz um apelo à população para que compartilhe as informações e ajude na divulgação do desaparecimento. “Um simples gesto pode salvar uma vida”, reforçam.

José da Silva Lima
José da Silva Lima

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/09/2025/14:56:22

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br   e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

You May Also Like

garimpeiro registo

Garimpeiro morador de Novo Progresso revê a família após mais de 40 anos longe de casa

Adécio Piran 0
varola

Pará confirma novo caso de varíola dos macacos

Adria Karoline 0
árvoré

Transporte de escoamento da safra terá R$ 4,5 bi de investimento

Maria Alessandra 0
%d blogueiros gostam disto: