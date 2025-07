Família com carrinho de bebê reage a tentativa de assalto; criminoso é preso com arma falsa

(Foto: Reprodução) – Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que uma família, que estava com duas crianças em um carrinho de bebê, reagiram a uma tentativa de assalto na Avenida General Guedes da Fontoura, na Barra da Tijuca, Zona Oeste.

O criminoso foi preso em flagrante com uma arma falsa por agentes do Segurança Presente. O caso aconteceu no último sábado (12).

Pela gravação é possível ver o momento em que um casal, os filhos e uma outra mulher são abordados pelo suspeito, que havia acabado de descer de uma motocicleta vermelha. Na sequência, o homem se afasta com as crianças e o bandido recua. Em seguida, o pai corre atrás dele e os dois entram em luta corporal.

Durante a briga, outras pessoas que passavam pelo local ajudaram a família e o criminoso foi agredido e contido até a chegada da polícia. Nesse meio tempo, duas mulheres que passavam de carro tentaram intervir e impedir a agressão. Pelas imagens, ainda é possível identificar marcas de sangue no chão, próximas ao bandido.

De acordo com policiais da Operação Barra Presente, o homem, de 24 anos, usava tornozeleira eletrônica e já responde pelo crime de roubo, além de também possuir uma passagem por estelionato no estado da Bahia. Com ele, foi apreendido uma arma falsa e um telefone celular.

Na ação, ele tentou roubar um cordão de uma das vítimas. O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca).

Fonte: Macajuba Acontece, TNH1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/07/2025/16:38:31

