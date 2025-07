Família de Flávia Alves participa do Debate Podcast e convida população para júri popular do caso

(Foto: Reprodução) – Durante a entrevista, o casal relembrou o caso que gerou grande comoção no Pará e convidou a população para acompanhar o julgamento do acusado, marcado para o próximo dia 7 de agosto, a partir das 8h30, no Salão do Júri da Comarca de Marabá

A mãe da tatuadora Flávia Alves Bezerra, Paula Alves, e o padrasto da jovem, Thiago Monteiro, participaram na noite desta quinta-feira (17) do Debate Podcast, transmitido ao vivo pelas redes sociais. Durante a entrevista, o casal relembrou o caso que gerou grande comoção no Pará e convidou a população para acompanhar o julgamento do acusado, marcado para o próximo dia 7 de agosto, a partir das 8h30, no Salão do Júri da Comarca de Marabá.

O principal acusado do assassinato é William Araújo Sousa, que, segundo a Polícia Civil, permaneceu em silêncio durante toda a fase do inquérito. Flávia Bezerra, que era tatuadora, trabalhou com Will antes do crime. A investigação aponta que a jovem foi morta dentro do carro do suspeito, após os dois saírem de um bar na cidade.

Durante a reconstituição do crime, William e sua esposa, Deidyelle Oliveira Alves, apresentaram versões divergentes sobre a ocultação do corpo da vítima. De acordo com a Polícia Civil, além de Deidyelle, o irmão dela também teria ajudado a esconder o cadáver da tatuadora.

O júri popular que será realizado em agosto é aguardado por familiares, amigos e integrantes de movimentos sociais que vêm acompanhando o caso desde o desaparecimento da jovem, em 2023. A expectativa é de que o julgamento traga respostas e responsabilização sobre os fatos investigados. Assista ao podcast na íntegra no YouTube:

