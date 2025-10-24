Família de mulher assassinada em Novo Progresso pede ajuda para traslado do corpo a Itaituba

Quem desejar ajudar pode contribuir por meio da chave Pix (93) 98116-5849, em nome de Josycarmem Dias Brito (Sicredi).

A família de Karollyne Souza, de 30 anos, está pedindo ajuda da população para conseguir realizar o traslado do corpo da jovem, assassinada a tiros na tarde de quinta-feira (23), às margens da BR-163, no município de Novo Progresso, sudoeste do Pará.

De acordo com informações repassadas pelos familiares, Karollyne trabalhava em um posto de combustível em Novo Progresso, mas era natural de Itaituba, onde residem seus parentes. Ela costumava visitar a cidade com frequência para ver a família.

Após o crime, o corpo permanece no hospital de Novo Progresso, e a família tenta reunir recursos para arcar com as despesas de preparo e transporte até Itaituba. O custo total, incluindo o caixão, medicamentos para conservação e o traslado, é estimado em R$ 10 mil, valor que os familiares não têm condições de pagar.

Quem desejar ajudar pode contribuir por meio da chave Pix (93) 98116-5849, em nome de Josycarmem Dias Brito (Sicredi). Toda a quantia arrecadada será destinada aos procedimentos necessários para trazer Karollyne de volta à cidade onde vive sua família, para que possa receber as últimas homenagens.

