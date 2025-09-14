Família de Novo Progresso morre em grave acidente na BR-163

(Foto>Reprodução) – Um grave acidente de trânsito, entre um Corola e uma carreta, tirou a vida de três pessoas da mesma família na BR-163, nas proximidades do distrito de Vila Isol, município de Novo Progresso, no Pará.

Pai, mãe e filho morreram em um grave acidente na rodovia BR-163, na tarde deste sábado, 13 de setembro de 2025, em Novo Progresso (PÁ). O motorista conhecido como Douglas Cowboy e/ou Douglas Rosa, o Pai que era cadeirante e a mãe morreram com impacto dentro do veículo (ficaram presos a ferragens), eles eram moradores na vicinal Celeste, área rural de Novo Progresso.

Segundo informações preliminares, o veículo foi atingido de frente por uma carreta bi trem que fazia ultrapassagem, pela pista contrária. Ainda conforme as informações dão conta de que as vítimas ficaram presas às ferragens devido ao impacto da colisão. O motorista da carreta não se feriu. A perícia da Polícia Civil foi acionada para investigar as causas do acidente.

Fonte: Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/09/2025/21:02:16

