Família de suspeito morto por comerciante apedreja mercadinho;VÍDEO

(Foto>Reprodução) – O dono do mercado atirou contra os suspeitos durante uma tentativa de assalto e matou um deles. Revoltados, os familiares do homem morto apedrejaram o estabelecimento.

A casa do comerciante foi alvo de vandalismo por parte de familiares de um dos suspeitos

Uma tentativa de assalto a um mercadinho em Mococa, no interior de São Paulo, terminou com um dos suspeitos morto e o outro preso após serem baleados pelo proprietário do estabelecimento.

O caso aconteceu na última quinta-feira (15) e teve novos desdobramentos no dia seguinte, quando a casa do comerciante foi alvo de vandalismo por parte de familiares do homem que morreu.

Segundo a Polícia Civil, dois homens armados, um com uma faca e outro com uma arma de brinquedo, invadiram o comércio e abordaram a esposa do dono e uma funcionária.

Eles roubaram cerca de R$ 250 e tentaram fugir, mas foram surpreendidos por Paulo Praxedes, proprietário do mercadinho, que havia notado a ação pelas câmeras de segurança. Praxedes reagiu ao assalto e atirou contra os suspeitos. Um deles morreu no local e o outro foi socorrido, internado e, posteriormente, preso.

De acordo com o boletim de ocorrência, a arma usada pelo comerciante foi recolhida para análise, mas ele não foi detido, já que a reação foi considerada legítima defesa.

Na manhã seguinte, o clima de tensão se agravou. Familiares do suspeito morto foram até a casa de Paulo, no mesmo bairro onde moravam, e promoveram um ataque com pedras.

Janelas foram quebradas e um carro da família ficou completamente danificado. O prejuízo estimado passa dos R$ 70 mil, segundo informou o próprio comerciante para imprensa local.

