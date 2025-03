Família de Vitória quer processar Patrícia Poeta e TV Globo; entenda

Situação rendeu duras críticas às ações da apresentadora | (Reprodução/Globo)

Processo é motivado pela revelação do suspeito de matar a adolescente ao vivo no “Encontro”.

Um crime bárbaro, que deveria ser motivo de comoção e solidariedade com a família da vítima acabou virando caso na justiça cível.

Isso porque, durante o “Encontro” da última sexta-feira (7), na Globo, a apresentadora Patrícia Poeta falou para o pai da adolescente Vitória Regina sobre o desfecho do caso dela. Vitória foi brutalmente assassinada em Cajamar, na Região Metropolitana de São Paulo.

Patrícia Poeta teria contado ao pai da menina sobre as suspeitas da polícia, uma informação que, até então, ele não sabia. O pai, então, teria ficado visivelmente abalado.

A família, segundo o colunista Ricardo Feltrin, após isso, teria entrado com uma ação judicial contra a emissora e a apresentadora. O jornalista também afirmou que advogados se ofereceram a ajudar a família no processo sem custos.

