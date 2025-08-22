Família e amigos organizam “vaquinha” para translado do corpo de “Fernando Sheik” para Marabá

(Foto: Reprodução) – Fernando Barros do Carmo faleceu, na noite desta quinta-feira (21), em Palmas (TO).

Na noite desta quinta-feira (21), familiares e amigos comunicaram pelas redes sociais o falecimento do empresário Fernando Barros do Carmo, conhecido como “Sheik”. Ele morreu em Palmas (TO), onde vinha residindo nos últimos meses. Para que o corpo seja levado de volta a Marabá, sua cidade natal, foi organizada uma “vaquinha” solidária com o objetivo de arrecadar R$ 9 mil, valor necessário para o translado.

Nos últimos anos, Fernando enfrentava sérios problemas de saúde mental, atribuídos a um grave acidente que provocou uma forte pancada na cabeça. Essa condição resultou em crises e episódios públicos de descontrole. Um dos casos de maior repercussão ocorreu em maio de 2021, quando ele protagonizou um surto dentro de um shopping em Belém, portando uma arma branca e proferindo palavras desconexas em árabe. Na ocasião, a família explicou que ele havia interrompido o tratamento e precisou ser internado.

Mais recentemente, em 4 de agosto de 2025, Fernando foi vítima de uma tentativa de homicídio no Núcleo Marabá Pioneira. Ele foi atacado com golpes de arma branca, chegou a ser socorrido pelo Samu e sobreviveu, mas seu estado de saúde se agravou ainda mais. Segundo pessoas próximas, a causa da morte teria sido uma parada cardíaca.

Na juventude, Fernando era bastante conhecido como vocalista de uma banda de música local. Anos depois, dedicou-se ao mercado de automóveis, alcançando reconhecimento como empresário de sucesso em Marabá. Entretanto, as dificuldades de saúde minaram seus negócios e impactaram profundamente sua vida. Ainda assim, “Sheik” era lembrado por amigos como uma pessoa carismática e de bom coração.

O falecimento gerou grande comoção nas redes sociais, onde inúmeros marabaenses manifestaram pesar. Em nota divulgada pela família, foi informado que os detalhes sobre velório e sepultamento serão anunciados nesta sexta-feira (22).

As contribuições para o traslado podem ser feitas por meio das chaves PIX: CPF 573.039.322-91 (em nome de James Cícero) ou telefone (94) 99222-1007 (em nome de Anderson Barros do Carmo). Amigos e familiares reforçam que qualquer ajuda será essencial para que Fernando seja sepultado em sua cidade natal, cercado de pessoas que lhe eram queridas.

