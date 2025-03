Família é feita refém dentro de casa no Pará

Foto: Ilustrativa | Situação durou cerca de uma hora, até os envolvidos se entregarem para a polícia.

Uma situação assustou os moradores de Ananindeua que passavam pela avenida Mário Covas no final da manhã desta quinta-feira (6). Segundo populares, uma tentativa de assalto resultou em uma invasão de residência com reféns na cidade da Região Metropolitana de Belém.

As informações preliminares são de que uma dupla de suspeitos teria tentado roubar uma motocicleta, já outra versão aponta que o alvo inicial seria uma loja de conveniência. Entretanto, o crime foi frustrado e eles acabaram trocando tiros com agentes da Polícia Militar na avenida, próximo à entrada no bairro do Satélite.

Ao tentar fugir, os suspeitos eles teriam entrado na rua do Acre e acabaram invadindo uma residência e feito a família de moradores do local como reféns, que incluía uma idosa. Após cerca de uma hora de negociações, a dupla se entregou à polícia e não houve feridos.

Preliminarmente, não foram encontradas munições no local, apenas uma pistola em porte dos envolvidos, que agora serão triados pela polícia.

