Família é feita refém durante roubo de caminhonete em Jacundá; um suspeito foi preso

(Foto: Reprodução) – Segundo informações da Polícia Militar, três suspeitos participaram da ação, dois conseguiram fugir e um foi preso em flagrante.

Na manhã desta terça-feira (16/9), uma família foi feita refém durante o roubo de uma caminhonete S-10, no município de Jacundá, localizado no sudeste do Pará. Segundo informações da Polícia Militar, três suspeitos participaram da ação, dois conseguiram fugir e um foi preso em flagrante.

Ainda conforme a PM, os criminosos haviam roubado uma motocicleta antes da invasão. Em seguida, entraram em uma residência na Rua Santa Lúcia, no bairro Santa Helena, próximo à rodoviária, onde renderam os moradores e tomaram a caminhonete.

Com o suspeito detido, as forças de segurança apreenderam a motocicleta utilizada no crime, uma arma de fogo, munições, além de um celular e um relógio.

As buscas pelos demais envolvidos continuam na região do Lago de Tucuruí, com apoio de equipes da Polícia Civil.

As informações são do Portal Jacundá.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/09/2025/15:45:13

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...