Família é feita refém e obrigada a transmitir crime ao vivo em Ananindeua

Terror em Ananindeua: criminoso obriga vítimas a fazer live durante sequestro. Foto: Reprodução

Uma família viveu momentos de terror no bairro do Curuçambá, em Ananindeua, quando criminosos invadiram uma residência e fizeram várias pessoas reféns.

Ananindeua e Pará – Na tarde desta terça-feira (1º), uma família viveu momentos de terror no bairro do Curuçambá, em Ananindeua, quando criminosos invadiram uma residência e fizeram várias pessoas reféns. Durante o assalto, os suspeitos obrigaram as vítimas a realizar uma transmissão ao vivo pelas redes sociais.

De acordo com as primeiras informações, os assaltantes usaram a live como estratégia para intimidar ou confundir a atuação da polícia. Eles acompanhavam a transmissão pelo celular das vítimas e exigiam a presença da imprensa no local.

Segundo relatos, os criminosos se aproveitaram de uma oportunidade para invadir a casa. Durante toda a ação, insistiram para que o caso fosse exibido ao vivo, o que aumentou ainda mais a tensão entre os reféns.

Controle da Situação e Rendição do Suspeito

A situação foi controlada por volta das 14h50, após cerca de uma hora de negociação. O suspeito, que manteve cinco pessoas sob ameaça, se rendeu à polícia. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local. As vítimas, embora sem ferimentos graves, estavam em estado de choque.

Na rendição, uma pistola calibre 9 mm foi apreendida com o criminoso. A identidade dele ainda não foi divulgada. O homem foi levado para a Delegacia de Homicídios e o caso segue em investigação.

