Família emociona ao desfilar em homenagem á Escola em Santarém (PA)

Gerações da familia Pereira desfilaram juntas para homenagear a escola Hilda Mota — Foto: Reprodução

Ex-alunos de diferentes gerações se reuniram para celebrar a instituição que marcou suas trajetórias em Santarém

O desfile da Semana da Pátria em Santarém, no oeste do Pará, ganhou um destaque especial neste ano. Pela primeira vez, a família Pereira se organizou para participar da ala dedicada aos ex-alunos da Escola Hilda Mota, instituição que atravessou gerações e segue sendo referência na educação dos bairros da Prainha, Santíssimo, Interventoria e arredores.

Depois de décadas afastados das comemorações, os primos Josevaldo, Valdenira, Márcia e Marcelo Pereira decidiram retornar à avenida. Para eles, a participação foi uma forma de agradecer à escola que não só os formou, mas também contribuiu para o aprendizado de seus filhos. A homenagem contou ainda com a presença da jovem Manuela Pereira, de 12 anos, aluna atual da instituição e representante da nova geração.

Os familiares compartilharam sentimentos de orgulho e gratidão. Josevaldo destacou a emoção de voltar ao espaço que abriu caminhos em sua vida, enquanto Márcia definiu o gesto como uma forma de devolver à escola parte do que receberam. Valdenira lembrou dos parentes ausentes, ressaltando que todos carregam a mesma memória afetiva. Já Marcelo enalteceu a importância da escola para a cidade, lembrando que dali saíram profissionais que hoje se destacam em diversas áreas.

A presença da família no desfile simbolizou a continuidade de uma história marcada pela educação, mostrando como a Escola Hilda Mota segue sendo um elo entre gerações e um pilar de transformação social em Santarém.

Fonte: g1 Santarém e Região — PA

