Família inteira morre em queda de helicóptero em Nova York

O CEO da Siemens na Espanha, Agustín Escobar, sua esposa e os três filhos do casal morreram na queda de um helicóptero no rio Hudson, em Nova York, na última quinta-feira (10). | Reprodução/Instagram

Aeronave caiu nas águas congelantes do rio Hudson, próximo a Manhattan, e motivou investigações das autoridades dos EUA.

Em meio ao cenário urbano vibrante de Nova York, uma tarde que prometia ser apenas mais um capítulo na aventura de turistas europeus terminou em tragédia. A queda de um helicóptero nas águas do rio Hudson, na última quiinta-feira (10), próximo à região da Spring Street e da West Side Highway, interrompeu a rotina da cidade e mobilizou equipes de resgate diante de uma das cenas mais chocantes do ano. Entre as vítimas, estava uma família inteira de turistas espanhóis, incluindo um alto executivo de uma gigante da tecnologia.

De acordo com autoridades locais, Agustín Escobar, CEO da Siemens Mobilidade na Espanha e no Sudoeste da Europa, estava a bordo da aeronave com a esposa, Mercè Camprubí, e os três filhos do casal. As crianças, cujas identidades não foram divulgadas, tinham 4, 5 e 11 anos. O piloto também não sobreviveu à queda. Todos os corpos foram resgatados do rio, segundo confirmou o prefeito de Nova York, Eric Adams, em coletiva de imprensa. “Nossos corações estão com as famílias daqueles que estavam a bordo”, declarou Adams.

A família Escobar era natural de Barcelona e estava em visita turística à cidade. A aeronave, identificada como um Bell 206L-4 LongRanger IV, matrícula N216MH, voou por cerca de 15 minutos antes de cair. Vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento do impacto, com destroços caindo na água. Segundo o site FlightRadar, o acidente ocorreu por volta das 15h15, horário local.

Testemunhas relataram detalhes dramáticos do acidente. “Não sei o que aconteceu com a cauda, mas ela simplesmente caiu”, disse Avi Rakesh à NBC News, acrescentando que viu uma das pás da hélice se desprender.

QUEM ERA O CEO ESPANHOL

Agustín Escobar era conhecido no setor de infraestrutura por seu trabalho voltado à inovação e à sustentabilidade. Em seu perfil profissional, ele afirmava ser “apaixonado por inovação e digitalização com foco na sustentabilidade, bem como por desenvolver equipes de alto desempenho para transformar pessoas e organizações”.

Com mais de 25 anos de atuação internacional, o executivo liderou projetos nos EUA, América do Sul, Espanha e Alemanha. Poucos dias antes da tragédia, comemorava em redes sociais a inauguração de uma nova infraestrutura ferroviária no Reino Unido.

AUTORIDADES INVESTIGAM CASO

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) informou que o caso será investigado com o apoio do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB), que também será responsável por divulgar atualizações sobre o caso. Enquanto isso, a Guarda Costeira suspendeu o tráfego de barcos na área, e o Departamento de Polícia alertou sobre bloqueios no trânsito.

MILAGRE NO HUDSON

Esse não é o primeiro acidente registrado nas águas do Hudson. Em 2016, um avião caiu durante um evento do Museu do Poder Aéreo Americano, e em 2019, um helicóptero caiu pouco depois de reabastecer.

O episódio mais famoso, no entanto, foi o chamado “Milagre no Hudson”, em 2009, quando o piloto Chesley “Sully” Sullenberger pousou um avião com 155 pessoas a bordo após uma colisão com aves — e todos sobreviveram.

HISTÓRICO DE ACIDENTES NO RIO HUDSON

1. Janeiro de 2009 – “Milagre no Hudson”

Tipo: avião comercial (Airbus A320 da US Airways)

Resumo: a aeronave perdeu potência após colidir com aves logo após a decolagem do Aeroporto LaGuardia.

Resultado: o capitão Chesley “Sully” Sullenberger realizou um pouso de emergência no rio Hudson.

Vítimas: todos os 155 passageiros e tripulantes sobreviveram.

Impacto: o caso virou filme e exemplo mundial de habilidade e sangue-frio na aviação.

2. Maio de 2016 – Queda durante evento aéreo

Tipo: avião histórico de exibição

Resumo: o piloto participava de uma celebração do Museu do Poder Aéreo Americano.

Resultado: a aeronave caiu no Hudson durante uma apresentação.

Vítimas: o piloto William Gordon, de 56 anos, morreu.

Detalhe: Gordon era um veterano respeitado de shows aéreos.

3. Maio de 2019 – Helicóptero cai após reabastecimento

Tipo: helicóptero particular

Resumo: a aeronave perdeu altitude pouco depois de sair de um heliporto.

Resultado: o helicóptero caiu no rio, mas os dispositivos de flutuação evitaram que afundasse.

Vítimas: o piloto Eric Morales, de 34 anos, sofreu apenas ferimentos leves.

Observação: ele era o único a bordo.

4. Abril de 2025 – Queda de helicóptero com CEO espanhol e família

Tipo: helicóptero de turismo (Bell 206L-4 LongRanger IV)

Resumo: A aeronave caiu nas águas do Hudson após 15 minutos de voo, com seis pessoas a bordo.

Vítimas: Morreram Agustín Escobar (CEO da Siemens na Espanha), sua esposa, três filhos e o piloto.

Origem das vítimas: Família de turistas espanhóis vinda de Barcelona.

Repercussão: Autoridades norte-americanas investigam o caso.

