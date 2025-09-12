Família Moraes compra mansão por R$ 12 milhões à vista em Brasília

Foto: Reprodução | Mansão comprada pela família do ministro do STF Alexandre de Moraes em Brasília tem 725 m² e foi adquirida no fim de agosto de 2025.

A família do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), comprou uma mansão de 725 m² no Lago Sul, bairro nobre de Brasília. O imóvel foi adquirido por R$ 12 milhões e foi pago à vista.

A informação é do colunista Igor Gadelha, do portal Metrópoles, que disse ter acessado documentos públicos de cartórios. Segundo ele, a compra foi feita por meio do Lex – Instituto de Estudos Jurídicos Ltda., empresa da qual a advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do magistrado, é sócia, com os três filhos do casal. O instituto tem outros imóveis da família.

A escritura de compra e venda da mansão foi assinada por Viviane em um cartório de Brasília há menos de 15 dias, ainda segundo o Metrópoles. De acordo com o documento apresentado pelo portal, o imóvel foi pago à vista, sem financiamento.

Do total, R$ 6 milhões foram pagos “a título de sinal”, por meio de transferências bancárias para a proprietária da casa e para os corretores de imóveis envolvidos na transação. Os outros R$ 6 milhões foram pagos na data da assinatura da escritura, também por meio de transferência bancária, diretamente para a dona do imóvel.

A mansão pertencia à Construtora Modelo, cujos sócios são Tiago Figueiredo de Araújo (sócio-administrador), Mariluce Freire e Paulo Fontenele e Silva. Além do valor da casa, a família Moraes desembolsou R$ 240 mil de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), também de acordo com o colunista do Metrópoles.

A construtora comprou o imóvel em 2020 por R$ 2,1 milhões. Na época, a casa tinha 320,7 m². A construção, porém, foi demolida pela empresa, que ergueu uma nova casa, com 725 m² de área construída. O registro da demolição e da reconstrução foi feito em cartório em fevereiro de 2024.

Moraes recebe salário bruto mensal de R$ 46,3 mil do STF. Já Viviane é sócia de um escritório de advocacia. Antes de comprar a mansão, o casal morava em um apartamento funcional do STF, na Asa Sul, em Brasília. Eles também têm um apartamento no Jardim Europa, em São Paulo.

Procurado pela coluna por meio da assessoria de imprensa do Supremo, Moraes preferiu não comentar a informação do Metrópoles. O espaço segue aberto.

Fonte: Metrópoles/Jornal Folha do Progresso

