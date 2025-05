Família oferece R$ 1 milhão por informações sobre homem desaparecido em MT

Foto:Reproção | Um homem identificado como Pedro Sousa de Matos, 35 anos, desapareceu no domingo (18), no município de Luciara (a km de Cuiabá), após sair de casa com destino a uma região conhecida como Lago dos Patos, na zona rural da cidade.

A família oferece R$ 1 milhão em recompensa para quem tiver informações que ajudem a localizar Pedro.

O desaparecimento foi confirmado pelo Núcleo de Pessoas Desaparecidas da Polícia Civil. Em publicação no instagram, a irmã de Pedro, a advogada Raizza Sousa Matos divulgou que a família está oferecendo R$1 milhão para quem tiver informações que levem até a localização do irmão com vida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado na segunda-feira (19) por familiares e segue realizando buscas nas proximidades do local conhecido como Jiboia, às margens do Rio Araguaia, na zona rural da cidade. As buscas têm se intensificado ao longo dos dias, com o uso de viaturas, embarcações, drones e aplicativos de georreferenciamento, na tentativa de localizar a vítima por terra e água.

Estão sendo empregados mergulhadores, um militar com cão de busca e salvamento, além de militares especializados em buscas terrestres. A operação conta com o apoio de familiares, da Polícia Militar e da Polícia Civil.

Caso tenha alguma informação sobre o paradeiro de Pedro você pode entrar em contato com a família pelo telefone (66) 98408-8937.

OAB se manifesta

A Ordem dos Advogados do Brasil da subseção de Vila Rica divulgou uma nota de solidariedade à família.

“A 27° Subseção da OAB de Vila Rica manifesta seu apoio à colega advogada Raizza Sousa Matos, que enfrenta o desaparecimento do seu irmão”.

