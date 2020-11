Família pede ajuda para menino que teve olho perfurado por espeto de churrasco em Itaituba

(Foto:Reprodução) – O pequeno Jadson Alves Santiago está com o ferimento infeccionado e precisa passar por um procedimento cirúrgico urgente

Familiares de Jadson Alves Santiago, de 4 anos, estão na expectativa de conseguir que o garoto realize um procedimento cirúrgico em um dos olhos o mais rápido possível. No último dia 30 de outubro, a criança teve um dos glóbulos oculares perfurado por um espeto de churrasco durante uma brincadeira com o irmão. O caso ocorreu no distrito de Miritituba, pertencente ao município de Itaituba, no sudoeste paraense.

Tia de Jadson, Adryanne Alves conta que tudo aconteceu de modo muito rápido. “A mãe deles tem uma venda em Miritituba. Eles estavam com fome e ela comprou churrasquinho para os dois [filhos]. Um cliente apareceu e no momento que ela se virou para atender, só ouviu o choro do Jadson”, relata. Na ocasião, a criança chegou a receber atendimento no Hospital Municipal de Itaituba (HMI) e, logo depois, foi encaminhada para uma clínica particular. “Desde então, a mãe estava desesperada tentando uma vaga. Ele foi para o particular, mas ela não tinha recurso para continuar”, disse.

A gravidade da lesão fez com que os familiares se mobilizassem para que conseguissem que mãe e filho fossem para Santarém. Um orçamento do Hospital de Olhos de Santarém consta que a sutura de córnea do olho direito tem custo de até R$6 mil. No laudo médico, a criança é encaminhada com urgência para ralizar o procedimento cirúrgico, pelo “risco de infecção e cegueira”. Há, ainda, outros gastos com o pós-operatório e remédios.

Caso quiser ajudar, pode entrar em contato com Adryanne Alves, tia de garoto,por meio do (93) 99235-0606 ou realizar um depósito na seguinte conta bancária:

Banco: Bradesco S.A.

Agência: 0524

Operação: 237

Conta: 0054031

Nome do beneficiário: Maria Aparecida Lima Aguiar

