Família procura por homem que sumiu após viagem de Bom Jesus do Tocantins a Marabá

Moradores de Bom Jesus do Tocantins, no sudeste do Pará, estão mobilizados em busca de informações sobre o paradeiro de Antônio Muniz dos Santos, conhecido popularmente como Antônio Barbeiro. Ele está desaparecido desde o último sábado (20/9).

De acordo com a esposa, Cleudia, Antônio saiu de casa por volta das 11h, com destino à comunidade Murumuru, em Morada Nova, distrito de Marabá, para negociar uma máquina de moer cana. Testemunhas relataram que ele teria comprado uma passagem para Nova Ipixuna e, em seguida, seguido viagem para Goianésia, também levando o equipamento.

A família, aflita com a falta de notícias, pede a colaboração da população. Informações podem ser repassadas à Polícia Militar, à Polícia Civil ou diretamente ao comandante de Segurança Pública Municipal de Bom Jesus do Tocantins pelo telefone (94) 99192-5222. Também é possível entrar em contato pelos números da família: (94) 99179-6627 e (99) 99123-4661.

As autoridades reforçam que trotes prejudicam as buscas e lembram que passar informações falsas é crime. A orientação é que apenas dados verídicos sejam compartilhados, a fim de contribuir com a localização de Antônio.

