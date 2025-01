Família procura por Leonízio de França, desaparecido após viagem para distrito de Moraes de Almeida | PA

Foto: Reprodução | A família de Leonízio de França, de 59 , vive momentos de aflição após perder contato com ele. Conhecido como “Mato Grosso”, Leonízio foi visto pela última vez online no WhatsApp no dia 02 de dezembro de 2024, após viajar para a região de Moraes de Almeida, no Pará. Desde então, não há notícias sobre seu paradeiro.

O filho, Mateus, faz um apelo: “Meu pai viajou para a região e depois disso não conseguimos mais contato. Estamos muito preocupados e pedimos a quem puder ajudar que nos informe qualquer notícia. Se puderem divulgar a foto dele, seremos eternamente gratos.”

A família disponibiliza os números (66) 98406-2252 (Mateus) e (65) 9955-0027 (Cleiciane) para receber informações.

