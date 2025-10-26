Família que morreu em acidente na BR-163 em Novo Progresso no Pará é de Sinop (MT).

Pai e dois filhos moradores de Sinop (MT) morrem em acidente no Pará; mãe segue internada – (Foto>Reprodução)

Conforme a Polícia Civil, a família que se envolveu em acidente na BR-163 são residentes da cidade de Sinop (MT) (distante 595 km de Novo Progresso-PA), estavam num GM Onix plus preto, que colidiu frontalmente com uma Toyota Hilux branca, nas proximidades do distrito de Vila Isol, município de Novo Progresso (PÁ). O acidente aconteceu na madrugada de quinta-feira (23), por volta das 3h, no Km 1000 da BR-163, nas proximidades da comunidade Vila Isol. A colisão envolveu uma Toyota Hilux branca e um Chevrolet Onix Plus preto, que bateram de frente.

De acordo com informações da Polícia Civil, o impacto foi violento, e Alaucy Pereira Oliveira e o filho Murilo Batista Oliveira, de apenas 6 anos, morreram ainda no local. Os corpos deles foram sepultados, na tarde do dia 24/10, no cemitério municipal de Sinop (MT). A esposa de Alaucy e mãe das crianças também estava no veículo e foi internada no hospital de Novo Progresso e depois transferida ao hospital regional de Sinop. Já a terceira vítima Paola Batista de Oliveira, de apenas 11 anos, não resistiu aos ferimentos enquanto estava internada no Hospital Municipal da cidade de Novo Progresso (PA), aguardando transferência para Sinop (MT) não resistiu aos ferimentos e morreu nesta sexta-feira, 25 de outubro de 2025, em um hospital da cidade de Novo Progresso(PA), ela aguardava transferência para Hospital da cidade de Sinop (MT), o corpo deve ser transladado para Sinop onde será sepultada. A mãe continua internada, o estado de saúde dela é grave.

Fonte: Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/10/2025/08:46:41

