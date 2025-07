Família recebe alta após ser atacada por abelhas em Alenquer; galinhas, patos e cães morreram

Abelhas atacaram vários integrantes da mesma família, além de animais — Foto: Alessandro Costa

Um dos integrantes da família chegou a vomitar sangue e receber oxigênio para conseguir respirar. Defesa Civil já registrou mais de 12 ataques de abelhas nos últimos dias no município.

Uma família inteira foi atacada por abelhas no domingo (20) em Alenquer, no oeste do Pará. Três homens chegaram a ser internados em estado grave, mas felizmente receberam alta na terça (22). Os animais da residência morreram.

Uma das moradoras da residência informou que a família estava debaixo de uma mangueira quando as abelhas apareceram e picaram as pessoas que estavam no local. O caso aconteceu no bairro São Francisco.

Além das pessoas, foram ferroados galinhas, cachorros e patos que não resistiram e acabaram morrendo.

Um dos homens vítimas do ataque é cadeirante. Ele foi internado em estado grave, vomitando sangue e precisou receber oxigênio para auxiliar na respiração. Felizmente, todos os integrantes da família receberam alta e se recuperam em casa.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Alenquer, Roger Rodrigues, nos últimos 7 dias foi observada uma maior incidência no número de casos de ataques de abelhas. A presença dessas abelhas na área urbana pode estar relacionada às mudanças no clima, por exemplo.

“A gente invade o habitat natural delas, né, acaba com que desencadeie esses ataques. Já a mudança de clima, observamos que sempre nesse período de julho e agosto ocorrem esses ataques que é quando as abelhas estão se deslocando. Nos últimos dias já foram pelo menos uns 12 ataques”, contou Roger.

Fonte: Dominique Cavaleiro, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/07/2025/15:42:48

