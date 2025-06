Familiares pedem ajuda para Samuel, vítima de descarga elétrica enquanto realizava trabalhos em prédio; em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Na tarde desta segunda-feira (16), Samuel sofreu um grave acidente enquanto realizava um trabalho em altura, em um prédio localizado na Rua Tarumã, no bairro Bela Vista, em Novo Progresso, sudoeste do Pará.

De acordo com informações, ele teria encostado acidentalmente seu instrumento de trabalho em um fio de alta tensão, sofrendo uma descarga elétrica e queimaduras de segundo grau em várias partes do corpo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou um resgate delicado utilizando técnicas de salvamento em altura. Após o resgate, Samuel foi levado ao hospital local e, posteriormente, transferido de ambulância para Sinop (MT), onde receberá tratamento especializado.

Diante da gravidade da situação, familiares e amigos iniciaram uma campanha para arrecadação de recursos, a fim de custear despesas com medicamentos, curativos e internação.

📌 Chave Pix para doações:

CPF: 530.435.612-87 – Everaldo Camilo de Souza

