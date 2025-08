Famílias de Novo Progresso (PA) poderão trocar geladeiras antigas por novas e mais econômicas em ação da Equatorial Pará

Foto: Reprodução | O cadastro iniciou nesta terça-feira (05), e o sorteio acontece no dia 7 de agosto, no Centro Cultural. Também está havendo troca de lâmpadas e palestras educativas sobre uso seguro da energia elétrica.

Moradores de Novo Progresso já podem se cadastrar para participar da ação de troca de geladeiras promovida pela Equatorial Pará, voltada a famílias de baixa renda. O cadastro começou nesta terça-feira, dia 05 de agosto, e os clientes selecionados vão receber uma geladeira nova, mais moderna e econômica, por ocasião do sorteio que acontece no próximo dia 7 de agosto, no Centro Cultural do município.

A ação tem como objetivo incentivar o consumo consciente de energia elétrica, substituindo equipamentos antigos, que consomem mais, por versões com melhor eficiência energética.

Durante o período de cadastro, os participantes também estão tendo acesso ao projeto E+ Educação, com palestras sobre os riscos e perigos da rede elétrica, além de orientações sobre o uso seguro e eficiente da energia no dia a dia.

Outro benefício oferecido é a troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas de LED, que são mais econômicas e duráveis. Cada cliente pode trocar até 5 unidades gratuitamente.

De acordo com Gilliard Vaz, gerente de Relacionamento com o Cliente, a ação une sustentabilidade e bem-estar. “Estamos falando de economia real no bolso do consumidor. A troca da geladeira antiga por uma nova e mais eficiente faz diferença na conta de energia e também no cuidado com o meio ambiente. Além disso, o projeto leva informações importantes para o uso seguro da eletricidade no dia a dia”, destaca o gerente.

A ação reforça o compromisso da Equatorial Pará com a eficiência energética, inclusão social e educação da população, levando melhorias concretas para dentro das casas das famílias paraenses.

SERVIÇO:

E+ Caravana

Período: dias 5 e 6 de agosto (8h30 às 12h e das 14h às 17h);

Dia 7 (de 8h às 12h)

Local: Centro Cultural de Novo Progresso, localizado na rua Itaituba, no bairro Bela Vista

Fonte: Jornal folha do Progresso/ Equatorial e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/08/2025/16:50:59

