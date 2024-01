Famoso padre paraense pede saída de Vanessa Lopes do BBB 24

Padre Patrick, famoso nas redes sociais, comentou sobre o estado da saúde mental da influencer Vanessa Lopes na casa do BBB 24, onde ela tem apresentado comportamentos e falas que causam estranheza aos demais participantes e ao público.

á se passaram 10 dias desde o começo da 24ª edição do Big Brother Brasil. O reality da TV Globo conta, atualmente, com 23 participantes, que convivem em condição de isolamento total do mundo exterior e sendo filmados 24 horas por dia. Por esta razão, alguns dos participantes não parecem estar reagindo bem ao fato de viverem nestas condições.

Uma dessas pessoas é a influenciadora digital Vanessa Lopes, de 22 anos. Nos últimos dias, ela tem apresentado comportamentos incomuns, que tem causado estranheza e preocupação aos participantes e aos espectadores do BBB 24.

Tamanha é a repercussão das atitudes de Vanessa Lopes que um famoso religioso paraense se manifestou sobre o caso. Padre Patrick, que acumula mais de 6,1 milhões de seguidores nas redes sociais, comentou seu ponto de vista sobre o que tem acontecido com a influenciadora e defendeu a retirada imediata dela do programa.

“Gostaria que a produção intervisse e retirasse essa moça para zela pela sua saúde mental. Deixar ela nestas condições é um desserviço, que beira a crueldade”, escreveu o padre nos comentários de um vídeo que mostra uma das discussões de Vanessa Lopes com outros brothers no reality.

Outros internautas concordaram com o padre e defenderam a ideia. Até o momento, a TV Globo ainda não se manifestou sobre as atitudes de Vanessa Lopes no programa.

O QUE ACONTECEU COM VANESSA LOPES?

Desde a eliminação de Lucas Pizane, na última terça-feira (16), Vanessa Lopes demonstrou certo desequilíbrio emocional, chorando copiosamente em muitos momentos, falando sozinha com os espelhos da casa do BBB 24 e se culpando sobre suas escolhas e pensamentos supostamente errados que teve.

Na madrugada desta quinta-feira (18), ela ficou sozinha por muitos momentos em um dos quartos da casa enquanto os demais participantes curtiam a festa. Por vezes, ela comentou sozinha sobre seus planos e soltou algumas frases desconexas, como se estivesse conversando com as músicas que tocavam.

Já pela manhã e início da tarde, ela criou teorias, puxou outros participantes para apresentá-las e provocou um clima de mal-estar e preocupação nas demais sisters ao falar sobre suas visões de tudo o que aconteceu até então no reality foi destinado para desestabilizá-la. Ela chorou outras vezes e revelou que está pensando em desistir do programa.

Além disso, Vanessa Lopes também jogou fora as escovas de dente de todos os participantes de uma vez e teve um forte atrito com o seu, até então, aliado, MC Bin Laden. Ela debochou dele ter ficado feliz por ter ouvido sua música tocar durante a festa e ainda discutiu com o funkeiro, desafiando ele a ir ao próximo Paredão.

VEJA ALGUNS DOS ACONTECIMENTOS:

🚨VEJA: Momento da discussão entre Vanessa Lopes e Bin Laden. #BBB24 pic.twitter.com/4bMLbLB3YX — CHOQUEI (@choquei) January 18, 2024

A Vanessa Lopes jogou a escova de dente de todo mundo fora 🗣️ #BBB24 https://t.co/0IxtSlxh1D — CHOQUEI (@choquei) January 18, 2024

Vanessa Lopes: “Todo mundo é ator aqui, me fizeram acreditar que eu tava acreditando que pessoas de outras pautas me odeiam. O dançarino profissional preto não tá do meu lado, nem o deficiente, nem o funkeiro”. #BBB24 pic.twitter.com/rdn4qG5pjS — CHOQUEI (@choquei) January 18, 2024

Vanessa Lopes acusa Beatriz e Alane de serem atrizes: “Vocês estão tentando me fazer de doida”. #BBB24 pic.twitter.com/ObuH6cG9yo — CHOQUEI (@choquei) January 18, 2024

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/01/2024/12:12:35

