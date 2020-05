(Foto:Reprodução Fantástico)- Terra indígena na Amazônia tem 94% de área declarada por fazendeiros, aponta Greenpeace

Área abriga diversos grupos de povos e é a mais desmatada da Amazônia. Foram 120 km² de floresta derrubada entre agosto de 2018 e julho de 2019.

Nas matas que a reportagem do Fantástico mostra, vivem alguns dos indígenas mais ameaçados do Brasil. São índios isolados, conforme mostram dois pareceres técnicos de expedições da Funai. Segundo os agentes, foram vistos indígenas altos e de cabelos longos, sem qualquer tipo de armas ou pinturas.

A terra indígena Ituna-Itatá, no Pará, embora ainda não tenha sido homologada, é uma área federal interditada, com restrição de uso desde 2011. Não é o que se vê de cima. Não é o que se vê de baixo.

Alvo de três recentes megaoperações do Ibama, Ituna-Itatá foi a terra indígena mais desmatada do país em 2019. Foram 120 km² de floresta derrubada entre agosto de 2018 e julho de 2019, quase 30% do desmatamento de todas as terras indígenas na Amazônia no período.

Verdadeiras agrovilas foram erguidas em imensas clareiras. Para o Ministério Público, nenhum fazendeiro poderia estar ali. Entenda os pontos polêmicos da Medida Provisória 910, que trata da legalização de áreas públicas invadidas e desmatadas por particulares, que está tramitando no Congresso e tem de ser votada até o dia 19 para continuar valendo.

Fonte: Fantástico

