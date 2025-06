Fapespa abre Processo Seletivo com salário de até R$ 3.900

(Foto: Reprodução) – Inscrições vão de 12 a 13 de junho e devem ser feitas online pelo site da Sipros

A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (FAPESPA), vinculada ao Governo do Estado do Pará, anunciou a abertura de um novo Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de profissionais de nível superior. O edital nº 001/2025 prevê a oferta de oito vagas imediatas, com salários que podem ultrapassar R$ 3.900.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial da Sipros (www.sipros.pa.gov.br), no período de 12 a 13 de junho de 2025.

Detalhes do Processo Seletivo Simplificado da FAPESPA

Cargos e Salários

As vagas são divididas entre três áreas de atuação:

Técnico em Administração e Finanças – Administração (2 vagas)

Técnico em Administração e Finanças – Economia (3 vagas)

Técnico em Gestão de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – Estatística (3 vagas)

Todos os cargos exigem formação de nível superior na área correspondente e oferecem uma jornada semanal de 30 horas. A remuneração total pode chegar a R$ 3.914,49, composta por vencimento base de R$ 1.724,64, vale-alimentação de R$ 1.500 e adicional de escolaridade de R$ 689,85.

Etapas da Seleção

O processo será composto por três fases:

Inscrição (habilitatória)

Análise documental e curricular (eliminatória e classificatória)

Entrevista individual (eliminatória e classificatória)

A previsão é que o resultado final do processo seletivo seja divulgado até o final de julho de 2025.

Contratação Temporária

Os aprovados serão contratados temporariamente conforme a Lei Estadual nº 5.810/1994, que regula os regimes jurídicos dos servidores públicos civis do Pará. A lotação dos aprovados será em unidades da FAPESPA, conforme a necessidade da fundação.

Serviço

Inscrições: 12 e 13 de junho de 2025

Site: www.sipros.pa.gov.br

Remuneração total: até R$ 3.914,49

Carga horária: 30h semanais

Vagas: 8

Áreas: Administração, Economia e Estatística

