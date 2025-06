“Faria tudo de novo”, diz adolescente de 14 anos que matou pais e irmão de três anos

Adolescente e irmão mais novo Crédito: Reprodução/redes sociais

O adolescente de 14 anos que confessou ter matado o pai, a mãe e o irmão de três anos disse, em depoimento à polícia, que “faria tudo de novo”. Segundo a polícia, o adolescente não demonstrou arrependimento e contou detalhes sobre o assassinato de toda sua família.

O garoto dormia no quarto dos pais por causa do ar-condicionado e para se manter acordado, ingeriu um pré-treino antes de cometer os crimes. O adolescente teria, então, pegado a arma do pai, escondida embaixo do colchão, atirado na cabeça do pai e da mãe, e depois, no pescoço do irmão.

“Ele foi muito espontâneo ao relatar os fatos. É frio, sem remorso. Quando perguntado se se arrependia, disse que não e que faria tudo de novo. Há indícios de psicopatia. Pode ter planejado tudo ou ser extremamente inteligente”, afirmou o delegado Carlos Augusto Guimarães, titular da 143ª Delegacia, responsável pela investigação. Ainda não há indícios de que o garoto tenha pesquisado como cometer os assassinatos.

Apesar disso, os policiais encontraram no celular do garoto uma pesquisa com os termos “como receber FGTS de falecido”. Em depoimento, porém, ele afirmou que a busca foi feita após os assassinatos, o que pode descartar a premeditação.

Outra linha de investigação aponta para um possível conflito familiar relacionado a um namoro virtual. O adolescente mantinha um relacionamento com uma jovem de 15 anos de Mato Grosso, mas a família não permitia que ele viajasse para encontrá-la. Durante a perícia, foi localizada uma bolsa de viagem pronta, contendo os celulares das vítimas.

“Ele não deu muitos detalhes sobre a namorada, mas disse que se conheceram em jogos online. Tudo indica que ele ficou insatisfeito com a proibição dos pais”, explicou o delegado.

O caso foi encaminhado ao Ministério Público, que indicou a internação do adolescente nesta quinta-feira (26). As investigações seguem para esclarecer os detalhes do crime. A namorada virtual do adolescente prestou depoimento acompanhada da mãe na delegacia de Água Boa, no Mato Grosso.

Fonte: Correio 24h e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/06/2025/08:48:50

