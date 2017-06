Fascículo dá dicas de esportes de aventura no Pará

Se você é amante dos esportes de aventura não pode perder o 3º fascículo do “Na Estrada”, produzido pelo Diário do Pará neste domingo (18).

O fascículo compartilha com o público vários esportes de aventura que podem ser realizados em destinos dentro do Pará.

A primeira parada será na Cachoeira Planaltina, no Sítio Raízes do Xingu, no município de Brasil Novo, no sudoeste paraense. Terá também rapel na Alça Viária, Kitesurf nas praias de Marudá, Mosqueiro, Outeiro e Salinópolis, pesca esportiva no município de São Caetano de Odivelas, no nordeste do Pará, além de dicas para manter um bom condicionamento físico.

