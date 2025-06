Fasepa realiza Encontro Regional da Socioeducação na Região Araguaia

(Foto: Reprodução) – O evento foca no atendimento de adolescentes e jovens que cumprem medidas socioeducativas em meio aberto, Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)

Durante o período de 4 a 6, o município de Xinguara sediou o Encontro Regional de Atendimento Socioeducativo, Região Araguaia, promovido pela Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa), por meio da Coordenadoria de Regionalização e Apoio à Municipalização (Cream).

A iniciativa integra o Programa de Governo Direitos Socioassistenciais com o objetivo de fortalecer os sistemas municipais de socioeducação, por meio do diálogo e articulação entre os entes públicos.

Participaram do evento 77 representantes dos municípios de Água Azul do Norte, Cumaru do Norte, Floresta do Araguaia, Pau D’Arco, Redenção, Rio Maria, Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu, Sapucaia, Tucumã e Xinguara, sede do encontro.

O evento foca no atendimento de adolescentes e jovens que cumprem medidas socioeducativas em meio aberto, Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), além daqueles que já passaram pelo cumprimento das medidas, denominados Pós Medida.

A metodologia adotada no encontro fortaleceu a integração entre as políticas públicas voltadas à socioeducação, promovendo a repactuação de ações multissetoriais. Nesse processo, gestores e profissionais revisam os compromissos anteriormente firmados, ajustando as estratégias de atuação conforme as novas demandas, os desafios identificados, as especificidades locais e eventuais mudanças nas diretrizes.

De acordo com a Fasepa, o encontro também proporcionou a atualização técnica das equipes e a análise conjunta de limites e possibilidades no atendimento aos adolescentes e jovens. Essa construção coletiva visa garantir direitos, promover a efetividade das medidas socioeducativas e aprimorar as práticas institucionais nos municípios participantes.

De acordo com Jane Garete Teixeira, que faz parte da equipe da Cream, um dos marcos positivos da Região Araguaia é o fato de todos os seus municípios já terem Planos Municipais de Atendimento Socioeducativo elaborados e aprovados pelos respectivos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

Para Jane Teixeira, “o encontro reforça a importância da revisão periódica desses planos, com atualização dos diagnósticos municipais e das ações pactuadas, sendo uma forma de renovar o compromisso entre as partes de forma colaborativa, para garantir que as ações continuem sendo eficazes e alinhadas com as demandas atuais.”, destacou.

O encontro foi conduzido pelos profissionais Jane Garete Teixeira e Domingos Campelo. Eles atuam diretamente na mobilização e no apoio técnico aos municípios, fortalecendo o compromisso com uma socioeducação mais humanizada, articulada e efetiva na Região Araguaia.

Conforme a Fasepa, o evento regional reafirma o papel estratégico da Fundação na consolidação de políticas públicas integradas, que garantam a proteção e os direitos de adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade ou em cumprimento de medidas socioeducativas.(Com Agência Pará)

Fonte: Mateus Souza e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/06/2025/14:20:16

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...