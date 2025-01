Fatalidade em Santarém: Homem morre eletrocutado durante instalação de painéis solares

(Foto: Reprodução) – A tarde de quinta-feira (30/01), foi marcada por uma tragédia envolvendo um trabalhador de 36 anos. Erivaldo Sousa Silva, que atuava na instalação de painéis de energia solar, perdeu a vida após ser vítima de um choque elétrico enquanto realizava os serviços no telhado de uma residência no bairro Maicá, em Santarém.

Ao ser acionada, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou rapidamente ao endereço, mas constatou o óbito de Erivaldo ainda no local. Diante da situação, foi necessário o apoio dos bombeiros militares para a retirada do corpo, que estava sobre o telhado de zinco, o que dificultava o resgate.

Em entrevista, um dos bombeiros envolvidos na operação relatou os cuidados tomados para garantir a segurança de todos os envolvidos.

“Ao chegar no local, também tivemos que realizar o desligamento total do ramal de energia que alimentava a residência, considerando que o telhado é de zinco, a fim de eliminar qualquer risco de choque elétrico que a guarnição pudesse sofrer”, informou o bombeiro militar.

Para garantir a segurança durante o procedimento, uma escada foi utilizada, permitindo a descida do corpo de maneira controlada e minimizando os riscos para os militares que participavam a ação. Após a remoção do trabalhador, a Polícia Científica foi acionada para realizar os exames de necropsia e dar continuidade aos procedimentos legais.

