Faustão recebe alta hospitalar após três meses internado

Nos últimos anos, o apresentador vem enfrentando momentos delicados com sua saúde. | (Foto: Reprodução/Band)

O apresentador estava internado desde o mês de maio após contrair uma infecção bacteriana aguda com sepse. Confira!

Após quase cem dias internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o apresentador Fausto Silva recebeu alta na manhã desta quinta-feira (28).

O comunicador estava internado desde o mês de maio após contrair uma infecção bacteriana aguda com sepse. No início de agosto, ele passou por um transplante de fígado e um retransplante de rim.

De acordo com a equipe médica, Faustão está “bem clinicamente, com bom funcionamento dos órgãos transplantados. Ele seguirá um plano de cuidados em casa, com uso de medicamentos imunossupressores e acompanhamento médico regular.

Transplantes

Nos últimos anos, o apresentador vem enfrentando momentos delicados com sua saúde. Em agosto de 2023, ele foi internado em decorrência de uma insuficiência cardíaca. Ele precisou ser incluído na lista de espera de transplantes, depois de registrar piora na força de bombeamento do coração. No dia 27 de agosto, o apresentador, que estava em segundo lugar na lista, recebeu o órgão após recusa do primeiro paciente.

No dia 10 setembro, o apresentador recebeu alta e comemorou nas redes sociais. Ele fez um vídeo para agradecer à família do doador e aproveitou para fazer um apelo sobre a importância da doação de órgãos. “A missão continua, no sentido de cada vez mais tirar os preconceitos, as informações erradas. Para que todos tenham essa consciência”, afirmou.

Em fevereiro de 2024, Fausto Silva recebeu um novo rim. O procedimento foi necessário devido ao agravamento de uma doença renal crônica e foi possível após o hospital ter acionado a Central de Transplante do Estado de São Paulo. Inicialmente, o órgão não funcionou em seu corpo e o apresentador precisou passar por um procedimento de embolização.

O retransplante de rim feito por Faustão no último dia 7 de agosto estava planejado há cerca de um ano, segundo a equipe médica. No total, o apresentador passou por quatro transplantes.

