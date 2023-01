Fazendeiro com registro de CAC é preso por porte ilegal de fuzil e pistola no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O fazendeiro preso pagou fiança e responderá processo em liberdade. O valor da fiança não foi divulgado. (Com informações do g1 Pará — Belém).

O homem saía da cidade, no sentido de Cumaru do Norte, indo a um sítio. Ele portava irregularmente um fuzil e uma pistola 9mm municiada.

Um fazendeiro foi preso em flagrante por porte ilegal de fuzil e pistola em Redenção, no sudeste do Pará. A prisão ocorreu nesta quinta-feira (19), durante uma barreira da Polícia Federal. Após pagar fiança, ele foi liberado e deve responder em liberdade.

