Fazendeiro considerado um dos maiores desmatadores da Amazônia é preso em Goiás, diz polícia

Fazendeiro considerado um dos maiores desmatadores da Amazônia é preso em Goiânia — Foto: Divulgação/Polícia Civil de Goiás

Geraldo Daniel de Oliveira foi preso por associação criminosa e falsidade ideológica. Ele é acusado de desmatar mais de 10 mil hectares nos últimos 5 anos, na APA Triunfo do Xingu.

O fazendeiro Geraldo Daniel de Oliveira foi preso no Setor Oeste, em Goiânia, nesta quarta-feira (3). A Polícia Civil de Goiás confirmou ter cumprido contra ele um mandado de prisão preventiva, expedido em Altamira, no Pará, onde o homem é apontado como um dos maiores desmatadores da Amazônia.

Segundo a polícia goiana, o mandado foi expedido pelos crimes de associação criminosa e falsidade ideológica. Não há informações, até o momento, se mais alguém foi preso junto com o fazendeiro e nem se algo foi apreendido durante a ação.

O governador do Pará, Helder Barbalho, celebrou a prisão do fazendeiro pelas redes sociais. “Geraldinho é acusado de desmatar mais de 10 mil hectares nos últimos 5 anos, na Área de Proteção Ambiental (APA) Triunfo do Xingu. Ele e o genro, que está com prisão preventiva decretada, respondem por outros crimes ambientais e falsidade documental. #AquiNão”, afirmou.

Histórico

Em junho de 2022, Geraldinho foi preso no Pará, durante uma operação da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa (Segup). Na ocasião, dois funcionários da fazenda dele também foram autuados por porte ilegal de armas. Apesar disso, ele foi solto tempos depois.

Reportagem feita pelo g1 Pará mostrou que, com mais de R$ 40 milhões em multas aplicadas pelo Ibama por conta de crimes ambientais, o fazendeiro era investigado por ter devastado cerca de 6 mil hectares de terra dentro da área de proteção ambiental de São Félix.

Polícia prende em Goiânia homem suspeito de desmatar área na Amazônia

Geraldo devastou a região para transformar a floresta em área de pasto e vender as madeiras derrubadas. Uma denúncia do Ministério Público do Estado (MPPA) de 2019 revelou que ele contratava pessoas para promover queimadas na unidade de conservação e, também, motoqueiros para ameaçar agentes ambientais.

O ritmo de devastação era intenso. Uma imagem divulgada em 7 de maio daquele ano, feita por satélite, mostrava uma grande área verde. Mas três meses depois, as investigações revelaram que o lugar se transformou em uma imensa mancha marrom. A área desmatada equivale a 6 mil campos de futebol na Amazônia.

