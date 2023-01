Fazendeiro decepa mão de funcionário que furtou galinha por não receber salário

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O homem teria ido reclamar com o patrão e, em seguida, furtado uma galinha, o que gerou uma discussão entre eles. Durante a briga, o fazendeiro pegou o facão e atingiu a vítima. O crime aconteceu no dia 31 de dezembro do ano passado, mas só veio à tona porque o idoso esperou uma semana para procurar atendimento médico. Ele tentava tratar o ferimento em casa.

Um fazendeiro é acusado de decepar uma das mãos de um funcionário, de 60 anos. A apuração inicial indica que a vítima trabalhava na chácara do suspeito, em Rio Branco do Sul, Região Metropolitana de Curitiba (PR), e não recebeu salário.

