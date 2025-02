Filhote de onça é entregue ao Ibama por fazendeiro do Pará; vídeo

Foto Ilustração/Sema-MT/Assessoria | O animal, com aproximadamente seis meses de vida, foi resgatado e levado para casa antes de ser entregue às autoridades ambientais. Após isso, fazendeiro entrega filhote de onça ao Ibama Um fazendeiro do interior do Pará entregou um filhote de onça fêmea ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), após encontrá-lo sozinho e debilitado na floresta. O animal, com aproximadamente seis meses de vida, foi resgatado e levado para casa pelo produtor rural antes de ser entregue às autoridades ambientais.

De acordo com o Ibama, o fazendeiro afirmou que encontrou o filhote aparentemente doente e sem a mãe, decidindo então abrigá-lo temporariamente para garantir sua sobrevivência. Os técnicos que avaliaram a onça informaram que o animal mostra sinais de estar acostumado com a presença humana, o que pode dificultar sua reintrodução na natureza.

Destino do filhote

O filhote foi encaminhado para uma unidade da Universidade do Amazonas, onde passará por avaliação veterinária. Os especialistas irão analisar sua saúde, comportamento e a viabilidade de um processo de reabilitação para retorno ao habitat natural. Caso não seja possível devolvê-lo à natureza, a onça pode ser transferida para um santuário ou zoológico autorizado. Preocupação com a preservação ambiental O caso reforça a preocupação crescente dos fazendeiros brasileiros com a preservação da fauna e flora.

Muitos produtores têm adotado práticas de convivência harmoniosa com animais silvestres, reconhecendo a importância da biodiversidade para o equilíbrio ecológico. A entrega voluntária do filhote é um exemplo de colaboração entre produtores rurais e órgãos ambientais na proteção da vida selvagem.

Registro em vídeo do filhote de onça

Fazendeiro do Pará entrega filhote de onça ao Ibama; Vídeo Leia mais https://t.co/9Ln8S7hKfA Fonte: Agência Brasil pic.twitter.com/MHxiSMAcLR — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) February 5, 2025

O momento da entrega do filhote ao Ibama foi registrado em vídeo, mostrando o animal em uma jaula de transporte sendo recebido pelos fiscais ambientais. O registro evidencia o estado do filhote e o cuidado do fazendeiro no manuseio do animal. A gravação tem 35 segundos de duração e destaca o momento de transição do felino para os cuidados especializados da universidade. A história reforça a necessidade de a população buscar os órgãos ambientais ao encontrar animais silvestres em situação de risco, evitando manter essas espécies em cativeiro sem autorização. O Ibama reforça que qualquer pessoa que encontrar animais silvestres machucados ou fora de seu habitat deve entrar em contato com os órgãos competentes para garantir a melhor solução para a vida do animal e o meio ambiente.

Fonte: Agência Brasil

