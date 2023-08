Fazendeiro é assassinado com tiro de espingarda calibre 20

Renato Francisco Lemos é natural da cidade de Palmital, no estado do Paraná – (Foto: Arquivo pessoal, Facebook) –

O proprietário da Fazenda Baixadão, Renato Francisco Lemos, de 56 anos, foi misteriosamente assassinado, na tarde desta quinta-feira, 17 de agosto de 2023, com um tiro de espingarda calibre 20, em emboscada na vicinal Gaúcha, próximo da comunidade de Alvorada da Amazônia (distante 35 km de Novo Progresso), em Novo Progresso.

O fato ocorreu próximo à vicinal Gaúcha, na comunidade de Alvorada da Amazônia, com tiro no lado esquerdo do peito.

Chocados, os familiares da vítima não souberam a quem atribuir o crime. O assassinato do fazendeiro, que, segundo familiares, não tinha inimigos declarados, ocorreu por volta das 17 horas desta quinta-feira (17), quando trafegava pela vicinal em uma motocicleta. O corpo da vítima foi encontrado por populares, e estava dentro do matagal e a motocicleta caída na estrada vicinal.

A polícia de Novo Progresso foi acionada e, depois dos procedimentos periciais, encaminhou o corpo para exames cadavéricos, à necropsia e depois liberado para sepultamento. Ninguém foi preso.

