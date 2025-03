Fazendeiro é condenado por manter trabalhador de 69 anos como escravo no MT

Foto: Reprodução | Trabalhador dependia de doações de vizinhos para se alimentar e vestir.

Um fazendeiro de Cáceres foi condenado pela Justiça do Trabalho por manter um trabalhador de 69 anos em condições análogas à escravidão. O fazendeiro terá que pagar R$180 mil em indenizações por danos existencial estético, e mais R$ 100 mil por dano moral coletivo.

A decisão também determinou que o fazendeiro pague as verbas devidas ao trabalhador resgatado. A sentença foi aplicada pela Vara do Trabalho de Cáceres e mantida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho (TRT).

A situação foi descoberta em julho de 2023, durante uma fiscalização do Ministério do Trabalho na propriedade rural. Os auditores fiscais encontraram o trabalhador vivendo em condições degradantes. Ele atuava sozinho na propriedade há cerca de quatro anos, sendo responsável pelo trato de gado, porcos e galinhas, manutenção de cercas, aplicação de veneno em ervas daninhas e outras atividades como capina e roçada.

Os fiscais constataram que o trabalhador não recebia salário. Sua única remuneração eram alimentos fornecidos uma vez por mês, em quantidade insuficiente, forçando-o a depender da caridade de vizinhos para se alimentar e se vestir.

A sentença condenou o proprietário a assinar a Carteira de Trabalho e a pagar ao trabalhador resgatado direitos como horas extras, férias em dobro, 13º salário e FGTS com multa de 40%. O empregador também terá de indenizar o trabalhador pelo não recebimento do seguro-desemprego e arcar com multas por atraso no pagamento da rescisão. Dano coletivo e danos ao trabalhador.

A sentença fixou ainda indenização por danos estéticos, decorrente da sequela permanente no rosto do trabalhador após uma grave infecção dentária não tratada, que se espalhou pela face e afetou o olho do trabalhador, comprometendo parte de sua visão. O trabalhador relatou que, após quase dois anos de dores intensas, o proprietário o levou a um dentista, não sendo possível arrancar o dente porque não era possível anestesiar o local, devido ao quadro inflamatório. Só então começou a tomar antibióticos e pôde fazer a extração do dente, ficando, no entanto, com o rosto deformado e parte da visão comprometida.

O valor total das indenizações inclui R$30 mil por danos estéticos e R$150 mil por danos extrapatrimoniais e existenciais, reconhecendo que o trabalhador teve seu projeto de vida comprometido durante os anos de exploração, sem poder constituir família ou evoluir profissionalmente.

Além do pagamento diretamente ao trabalhador, a sentença também determinou indenização de R$100 mil por dano moral coletivo, decorrente de transgressão às normas de saúde, higiene e segurança, além de submissão a condições degradantes no ambiente de trabalho. A decisão concluiu que a falta de respeito às normas relacionadas ao ambiente de trabalho, que visam garantir a integridade dos trabalhadores, gerou lesão aos interesses da coletividade.

O proprietário recorreu ao TRT, alegando que não havia vínculo empregatício e que o trabalhador apenas ocupava a propriedade por meio de um contrato de comodato. No entanto, ele não apresentou nenhuma prova que sustentasse essa versão.

A 1ª Turma do TRT manteve a sentença por unanimidade, acompanhando o voto da relatora, desembargadora Eliney Veloso. O Tribunal confirmou a existência do vínculo empregatício entre março de 2019 e setembro de 2023, bem como a condenação ao pagamento das verbas trabalhistas e indenizações.

Também foi mantida a condenação ao proprietário de cumprir uma série de obrigações, como a assinatura da carteira dos trabalhadores que lhe prestarem serviço, o fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs), a capacitação para o uso de agrotóxicos e a disponibilização de local adequado para banho após o manuseio desses produtos. Em caso de descumprimento das obrigações, o Tribunal confirmou a multa fixada na sentença, variando de R$5 mil a R$25 mil para cada item da lista.

Fonte: Repórter MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/03/2025/11:49:10

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...