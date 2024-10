Fazendeiro é encontrado morto com marcas de tiros em Pacajá

(Foto: Arquivo O Liberal) – O filho da vítima encontrou o corpo e acionou as autoridades policiais para iniciarem as investigações sobre o caso

Um fazendeiro identificado como Amaro Abagaro dos Santos Ferreira foi encontrado morto e com marcas de tiros pelo corpo na terça-feira (15/10), no município de Pacajá, sudoeste do Pará. Conforme as informações iniciais, a vítima foi localizada na fazenda em que era proprietário, no km 37 da Rodovia BR-422. O filho de Amaro realizou o acionamento das autoridades policiais após encontrar o pai morto.

Segundo as informações preliminares, ao procurar a polícia, o filho da vítima relatou que chegou na fazenda e encontrou o pai com várias lesões pelo corpo que seriam decorrentes de tiros de arma de fogo. A vítima já estava morta e não havia mais chances de ser socorrida. Uma equipe da Polícia Civil esteve na fazenda e confirmou as informações da testemunha.

Após a constatação da morte, agentes da Polícia Científica estiveram no local para realizar a perícia na cena do crime. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde seriam realizados exames mais minuciosos que auxiliem nas investigações sobre o crime. Um inquérito foi aberto. Ainda não há informações sobre a motivação ou autoria do homicídio.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre as investigações para a Polícia Civil e foi informada que a Delegacia de Pacajá apura a morte de Amaro Abagaro dos Santos. “Perícias foram solicitadas para auxiliar na investigação”, diz a nota.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/10/2024/14:06:39

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...