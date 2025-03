Fazendeiro é multado em quase R$ 4 milhões durante operação de combate ao desmatamento na Amazônia

Gado foi retirado em caminhões boiadeiros de áreas especiais de preservação no Chadapão, no oeste do Pará — Foto: Ibama / Divulgação

O fazendeiro pode recorrer das sanções administrativas no prazo de até 20 dias da data da notificação.

O Ibama multou em quase R$ 4 milhões um fazendeiro no âmbito da operação “8 segundos”, que combate o desmatamento ilegal na região conhecida como Chapadão, uma área de proteção especial no município de Santarém, oeste do Pará.

Identificado como Wanderson Soares, o fazendeiro que tem domicílio no município de Altamira, região sudoeste do Pará, recebeu uma multa no valor de R$ 3.020 milhões por descumprir ordem de embargo de uma área de 184,998 hectares e outra de R$ 925 mil por impedir a regeneração natural de 184,99 de vegetação nativa do bioma Amazônia, área especialmente protegida, ao utilizar a área embargada para atividade de pecuária.

Na área embargada, que fica localizada no quilômetro 90 da PA-370, o Ibama apreendeu no último dia 18, 337 animais bovinos e 2 equinos. Os animais apreendidos foram avaliados em R$ 858.500,00.

O fazendeiro tem até 20 dias a contar da data da notificação para recorrer das sanções administrativas do Ibama.

Em outras áreas também embargadas na região do Chapadão, também houve apreensão de gado, totalizando 750 cabeças que foram transportadas em caminhões boiadeiros para um frigorífico de Santarém para abate. A carne, se acordo com o Ibama, será destinada aos municípios afetados pelo desmatamento na região do Chapadão.

O Ibama também autuou outras três pessoas, sendo dois vereadores de Santarém e um repórter de blog, identificados em ato de obstrução da PA-370 para dificultar ação do órgão e da Força Nacional na retirada do gado apreendido nas áreas embargadas.

“Durante o processo de retirada dos animais apreendidos nas áreas embargadas, houve resistência inclusive de figuras públicas de Santarém e Uruará, que derrubaram uma castanheira que é uma espécie ameaçada de extinção e imune ao corte, em cima da PA-370 interrompendo todo o fluxo ali. O Ibama identificou as pessoas que estavam à frente desse movimento, e qualquer pessoa que dificulte ação de órgãos públicos no trato de questões ambientais comete crime previsto na lei 9.605”, informou o coordenador de operações do Ibama, Hugo Loss.

Os dois vereadores e o repórter de blog identificados foram autuados em R$ 21.500 cada um.

A operação ‘8 segundos’ continuam em andamento e ainda não tem data para encerrar. A intenção do Ibama, é reduzir a área desmatada na região do Chapadão, de que acordo com dados de satélite somou 12.800 hectares de agosto de 2024 a fevereiro deste ano, correspondendo 10% de toda a área de queimadas na Amazônia no mesmo período.

