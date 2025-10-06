Fazendeiro reage a assalto e mata bandido a tiros, no MT

Foto: Reprodução | Outro bandido que invadiu a fazenda conseguiu fugir, deixando o cúmplice para trás.

O criminoso Ronnie Von Barros dos Santos, de 42 anos, foi morto enquanto tentava roubar uma propriedade rural na cidade de Ribeirão Cascalheira (900 km de Cuiabá). O episódio foi registrado na manhã desse domingo (05).

De acordo com o registro da ocorrência, um funcionário da propriedade foi rendido por uma dupla armada e encapuzada. Os criminosos tentaram conseguir informações sobre os equipamentos usados nos tratores da fazenda, como o piloto automático.

O funcionário explicou que as chaves estavam na sede da propriedade e que sem elas não seria possível acessar os equipamentos. Ele foi amarrado e colocado dentro do veículo Fiat Siena Fire e levado com os bandidos em direção à sede.

Os criminosos invadiram o local e conseguiram render a dona da casa. O marido, que estava tomando banho, ouviu os gritos e conseguiu pegar sua arma de fogo e disparar contra Ronnie Von.

No momento em que o bandido caiu no chão o comparsa fugiu, disparando na direção das vítimas.

Nesse momento, o dono da fazenda percebeu que Ronnie Von ainda estava vivo e tentava pegar a arma que estava caída ao seu lado. Em legítima defesa, o homem efetuou mais um disparo, que foi fatal.

Enquanto vistoriava o carro, o homem encontrou o funcionário amarrado dentro dele.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, constatou que o veículo tinha placas clonadas e que havia sido roubado em Goiás no início do mês passado.

A cena do crime foi isolada até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). Até o momento, o segundo criminoso não foi identificado ou preso.

