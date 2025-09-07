Fazendeiros “Pai e Filho” tem mortes parecidas; um no Pará outro no MT

(Foto>Reprodução) – A morte do agrônomo Getúlio Diou Piovesan, aos 35 anos, em Nova Bandeirantes, trouxe uma coincidência trágica com a história de seu pai, o ex-prefeito de Juara Edson Miguel Piovesan. Ambos perderam a vida em acidentes de trânsito de forma muito semelhante: sozinhos em caminhonetes Hilux atingidas por árvores.

*Filho de ex-prefeito tentava salvar mata de incêndio quando árvore caiu sobre veículo

Edson morreu em março de 2021, aos 70 anos, quando perdeu o controle do veículo e bateu contra uma árvore na BR-163, em Castelo dos Sonhos (PA). Já Getúlio foi vítima em circunstâncias quase idênticas, pouco mais de quatro anos depois, em setembro de 2025.

O próprio filho já havia lembrado publicamente a tragédia do pai. Em março de 2023, publicou no Instagram uma foto ao lado dele e escreveu: “Acredito que as lágrimas jamais deixarão meus olhos quando penso em ti, mas ao mesmo tempo, meu coração se enche de alegria pela vida que tivemos juntos”.

Natural do Paraná, Edson Piovesan chegou a Mato Grosso na década de 1970, atuou no setor madeireiro e na pecuária e foi prefeito de Juara entre 2013 e 2016. Getúlio seguiu o mesmo caminho no campo, até ser vítima de uma morte que repetiu, de forma dolorosa, a do próprio pai.

Fonte: Olhar Direto/Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/09/2025/16:44:45

