Fé e emoção marcam o 45º Círio de Nossa Senhora de Nazaré em Marabá (PA)
Milhares de fiéis tomaram as ruas de Marabá na manhã deste domingo (19) durante a grande procissão do 45º Círio de Nossa Senhora de Nazaré, uma das celebrações religiosas mais tradicionais do sudeste do Pará. A programação teve início com uma missa campal na Praça Duque de Caxias, em frente à Catedral de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, conduzida pelo bispo dom Vital Corbellini.
A procissão seguiu com a berlinda conduzindo a imagem da santa por um trajeto de 7,5 km até o Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, na Folha 16, em Nova Marabá, onde chegou por volta das 11h15. Ao longo do percurso, cânticos, promessas e demonstrações de fé marcaram o cortejo, que emocionou os participantes.
A devoção mariana em Marabá teve início em 1980, quando a freira Maria das Neves realizou a primeira procissão com uma pequena imagem de Nossa Senhora transportada em uma lata de leite. Desde então, a tradição cresceu e transformou-se em um evento de proporções regionais, atraindo devotos de cidades vizinhas como Parauapebas, Jacundá e Bom Jesus do Tocantins, além de fiéis vindos do Maranhão e do Tocantins.
O 45° Círio de Marabá se consolida, a cada edição, como um símbolo de fé e identidade cultural, reafirmando a importância de Nossa Senhora de Nazaré como expressão da religiosidade e da união do povo da região de Carajás.
