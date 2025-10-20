Fé e emoção marcam o 45º Círio de Nossa Senhora de Nazaré em Marabá (PA)

Celebração reúne multidão em uma das maiores manifestações religiosas do sudeste do Pará

Milhares de fiéis tomaram as ruas de Marabá na manhã deste domingo (19) durante a grande procissão do 45º Círio de Nossa Senhora de Nazaré, uma das celebrações religiosas mais tradicionais do sudeste do Pará. A programação teve início com uma missa campal na Praça Duque de Caxias, em frente à Catedral de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, conduzida pelo bispo dom Vital Corbellini.

A procissão seguiu com a berlinda conduzindo a imagem da santa por um trajeto de 7,5 km até o Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, na Folha 16, em Nova Marabá, onde chegou por volta das 11h15. Ao longo do percurso, cânticos, promessas e demonstrações de fé marcaram o cortejo, que emocionou os participantes.

A devoção mariana em Marabá teve início em 1980, quando a freira Maria das Neves realizou a primeira procissão com uma pequena imagem de Nossa Senhora transportada em uma lata de leite. Desde então, a tradição cresceu e transformou-se em um evento de proporções regionais, atraindo devotos de cidades vizinhas como Parauapebas, Jacundá e Bom Jesus do Tocantins, além de fiéis vindos do Maranhão e do Tocantins.

O 45° Círio de Marabá se consolida, a cada edição, como um símbolo de fé e identidade cultural, reafirmando a importância de Nossa Senhora de Nazaré como expressão da religiosidade e da união do povo da região de Carajás.