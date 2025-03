Federação Sul-Americana de Krav Maga oferece treinamentos gratuitos para mulheres em Belém

Foto: Reprodução / Otawwa Krav Maga | Durante o mês de março, as academias da federação vão disponibilizar treinamentos gratuitos de defesa pessoal voltados exclusivamente para o público feminino.

Em comemoração ao Dia da Mulher, a Federação Sul-Americana de Krav Maga, referência em defesa pessoal na América Latina, está promovendo uma série de ações em todo o Brasil, incluindo a capital paraense. Durante o mês de março, as academias da federação, localizadas nos bairros do Marco, Nazaré, Umarizal e Marambaia, disponibilizarão treinamentos gratuitos de defesa pessoal voltados exclusivamente para o público feminino.

Os treinos são baseados em situações reais que as mulheres podem enfrentar, como roubo de bolsa, puxão de cabelo, enforcamento e tentativas de estupro. O objetivo é ajudar as participantes a superar o medo e aumentar a autoconfiança, por meio do aprendizado de técnicas práticas e eficazes para lidar com situações de perigo.

Além das aulas regulares ao longo do mês, nos dias 15 e 16 de março serão realizados aulões especiais em diversas cidades do país. Essas atividades permitirão que as mulheres vivenciem simulações de ameaças e aprendam soluções práticas com instrutores capacitados.

O presidente da Federação Sul-Americana de Krav Maga, Grão-Mestre Kobi Lichtenstein, destaca a importância do projeto na construção da autoconfiança feminina. “Quando elas percebem que, a partir do treinamento com profissionais habilitados, ganham técnica e controle emocional, mudam sua postura diante de ameaças e se tornam capazes de defender sua vida e a de seus filhos”, afirma.

