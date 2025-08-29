Federação União Progressista lança pré-candidatura de Celso Sabino ao Senado no Pará

Foto:Reprodução | O presidente do UB, Antônio Rueda, juntamente com o prefeito de Salvador, ACM Neto (PP), e o senador Efraim Moraes (PB), deixaram claro que Sabino comandará a Federação no Estado do Pará e apresentará seu nome na disputa por uma vaga na Câmara Alta

A cúpula da Federação formada entre o União Brasil e o Progressistas (PP) anunciou publicamente o lançamento da pré-candidatura do ministro Celso Sabino, do Turismo, ao Senado Federal. O ato aconteceu por ocasião da reunião entre as direções das duas legendas.

O presidente do UB, Antônio Rueda, juntamente com o prefeito de Salvador, ACM Neto (PP), e o senador Efraim Moraes (PB), deixaram claro que Sabino comandará a Federação no Estado do Pará e apresentará seu nome na disputa por uma vaga na Câmara Alta.

Apesar dos atritos que a direção da Federação partidária vem acumulando recentemente com o governo Lula, o ministro segue em alta na cúpula partidária, que mira a maioria do Senado nas próximas eleições. E avalia a pré-candidatura de Sabino com boas chances de vitória.

Celso Sabino vem se destacando no ministério que comanda, com a pasta superando todas as estatísticas no incremento do turismo internacional e nacional. Sobre a exigência de sua saída do ministério por parte do seu partido existe mais jogo de cena do que disposição para que isso aconteça. Tanto que, nas rodas políticas da capital federal, comenta-se que o UB só entrega seus cargos se o PP fizer o mesmo com a presidência da Caixa Econômica Federal.

