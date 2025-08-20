Feira de Artesanato do Círio está com pré-inscrições abertas

(Foto: Reprodução) – Artesãos dos municípios paraenses podem apresentar seus produtos para a seleção na curadoria do evento até o dia 22 de agosto.

Artesãos paraenses que têm interesse em participar da 13ª da Edição da Feira de Artesanato do Círio (FAC) já podem fazer a pré-inscrição, que iniciou nesta segunda-feira (11) e segue até o próximo dia 22. O processo é todo online, pela loja Virtual do Sebrae no Pará (pa.loja.sebrae.com.br), realizador do evento, e aberto a artesãos formalizados ou com Carteira do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB).

A pré-inscrição credencia os interessados a participar da curadoria da FAC, quando são selecionados os expositores do evento. Nessa fase, os artesãos devem apresentar exemplares dos produtos, além de outros itens definidos no regulamento, que serão analisados por uma comissão especializada.

Os critérios utilizados na curadoria são: inspiração no universo do Círio de Nazaré; inovação, criatividade/originalidade; agregação de valor; acabamento; qualidade; e participação em três ou mais ações do Sebrae em 2025.

O diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno, destaca a importância da FAC. “É um evento de valorização, divulgação e abertura de mercado, sendo a principal oportunidade de venda para a grande maioria dos artesãos, não só durante a feira, pois muitos negócios futuros são fechados a partir dela”.

Magno alerta para um ponto fundamental da fase de pré-inscrição. “É muito importante que os interessados leiam atentamente o regulamento, para conhecerem as regras da seleção em detalhes”.

A edição 2025 da FAC será de 09 a 15 de outubro de 2025, no estacionamento do Parque Urbano Belém Porto Futuro, em Belém, das 10h às 22h – exceto no dia 12 (dia do Círio), quando ficará aberta ao público das 15h às 22h.

O evento vai reunir produtos em várias tipologias – cerâmica, miriti, fibras, sementes, gemas e joias, balata, entre outras – expostos em mais de 100 estandes, montados em uma área de 3000 metros quadrados.

Cronograma

Pré-inscrição: 11 a 22 de agosto.

Curadoria: 25 de agosto a 01 de setembro.

Resultado da curadoria: 02 de setembro.

Inscrições: 04 e 05 de setembro.

Realização da Feira: 09 a 15 de outubro de 2025.

Sobre a FAC

A Feira de Artesanato do Círio faz parte de um trabalho realizado pelo Sebrae no Pará desde 1989, voltado para o artesanato no período da festividade do Círio de Nazaré. Ela é resultado da fusão de duas iniciativas: Feira do Miriti e Feira do Círio.

Serviço:

Pré-inscrição para a Feira de Artesanato do Círio (FAC). De 11 a 22 de agosto, pela loja virtual do Sebrae no Pará (pa.loja.sebrae.com.br).

Fonte: Plantão 24horas News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/08/2025/15:11:36

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...