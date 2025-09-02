Feira Tapajós Negócios movimenta R$ 45 milhões e atrai 32 mil visitantes com apoio do Governo do Estado
(Foto: Divulgação/Tapajós Negócios) – Foram três dias de programação no Centro de Convenções Sebastião Tapajós. Evento atraiu empreendedores e visitantes de diversos municípios
A segunda edição da Feira Tapajós Negócios consolidou-se como o maior evento empresarial e de desenvolvimento do Oeste do Pará. Realizada nos dias 29, 30 e 31 de agosto, no Centro de Convenções Sebastião Tapajós, a feira recebeu mais de 32 mil visitantes e movimentou R$ 45 milhões em negócios, superando em mais de 36% o volume financeiro da edição anterior e registrando crescimento de 43% no público.
Organizada pela Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Pará (Faciapa), em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Santarém (Aces), a feira contou com o apoio e presença do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) e da Secretaria Regional de Governo do Baixo Amazonas (SRGBA).
Segundo a organização, o balanço final, que incluirá os negócios prospectados durante o evento, ainda está em fase de consolidação e deve elevar ainda mais os números desta edição.
Crescimento e fortalecimento da economia regional
Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, Paulo Bengtson, que participou da abertura do evento, o resultado expressivo reforça a importância da interiorização das políticas de incentivo ao empreendedorismo e ao setor produtivo.
“A Feira Tapajós Negócios é uma vitrine da força empreendedora da região Oeste do Pará. O salto no volume de negócios demonstra que o mercado acredita no potencial do território e encontra neste evento um espaço estratégico para gerar oportunidades. O Governo do Estado segue firme no propósito de apoiar iniciativas que estimulem o desenvolvimento regional e consolidem os arranjos produtivos locais”, destacou.
O titular da Secretaria Regional de Governo do Baixo Amazonas, Nélio Aguiar, que também participou como palestrante, ressaltou o papel do Governo como parceiro ativo no crescimento da economia do interior.
“Mais do que apoiar, o Governo do Estado tem sido protagonista na criação de condições para que eventos como este aconteçam. A Tapajós Negócios é hoje uma referência não apenas para Santarém, mas para toda a região, porque conecta municípios, empreendedores e investidores em um ambiente de negócios dinâmico e promissor”, afirmou.
Programação diversificada e valorização cultural
Além da intensa movimentação econômica, a feira foi marcada por uma programação robusta, que combinou rodadas de negócios, workshops e capacitações voltados para o crescimento profissional. A culinária regional teve espaço garantido na “Cozinha Show”, conduzida por chefs renomados que valorizaram os ingredientes amazônicos.
O artesanato, o turismo e a cultura também tiveram destaque. O palco cultural trouxe atrações como Banda Amazon Beach, o carimbó do grupo O Próximo Rolê e do Mestre Jorge Oliveira com o grupo Olha Já, de Alter do Chão, além do show de encerramento com a banda Warilou.
Alcance regional – A Feira Tapajós Negócios atraiu empreendedores e visitantes de diversos municípios, incluindo Alenquer, Almeirim, Aveiro, Belterra, Curuá, Itaituba, Jacareacanga, Juruti, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Novo Progresso, Óbidos, Oriximiná, Prainha, Terra Santa e Trairão, fortalecendo a integração econômica do Oeste paraense.
De acordo com o coordenador-geral da feira, Alberto Oliveira, os resultados comprovam que o evento atingiu plenamente seus objetivos.
“A Tapajós Negócios nasceu com a missão de mostrar a força da nossa região e, em 2025, provamos que esse potencial é ainda maior. Superar os números do ano passado com tanta folga nos enche de orgulho e reforça nosso compromisso de continuar abrindo mercados e consolidando o Oeste do Pará como uma referência”, afirmou.
Com apoio decisivo do Governo do Pará, a Feira Tapajós Negócios mostra que a interiorização do desenvolvimento é um caminho concreto para gerar emprego, renda e oportunidades no Estado.
Fonte: Agência Pará /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/09/2025/15:33:36
