Felca passa a andar com seguranças e carro blindado após vídeo sobre ‘adultização’

Youtuber Felca — Foto: Reprodução | A medida foi tomada após o Youtuber publicar vídeo denunciando o influenciador paraibano Hytalo Santos por exploração de menores.

O youtuber e humorista Felca afirmou que tem andado com carro blindado e seguranças para se proteger de ameaças depois de publicar vídeos com denúncias.

A declaração foi feita durante entrevista ao podcast PodDelas, no mesmo dia em que publicou um vídeo denunciando o influenciador paraibano Hytalo Santos por exploração de menores e fazendo um alerta sobre os riscos das redes para crianças e adolescentes. O conteúdo, de 50 minutos, soma quase 30 milhões de visualizações em menos de quatro dias.

Juíza alerta para riscos da adultização infantil e negligência das big techs

Ao falar sobre a própria segurança, o youtuber disse ao podcast que tem tomado os cuidados desde os vídeos em que critica o envolvimento de influenciadores com apostas esportivas:

“Comecei a andar com carro blindado e segurança. Muitas ameaças. A questão das bets, veio muitas ameaças. A questão da adultização, existe uma ameaça de processo. A gente conta com isso, que vai existir alguns processos aí. Mas, se ninguém fala, ninguém vai falar, cara. E eu não aguento”, declarou.

Felca ainda defendeu a responsabilização das plataformas e a restrição de conteúdos que abusam da exposição da imagem de crianças. No vídeo, o youtuber faz um compilado de denúncias sobre influenciadores que abusam da imagem de crianças e como o algoritmo funciona para divulgar esse tipo de conteúdo nas redes sociais.

O youtuber Hytalo Santos, denunciado por Felca, somava mais de 17 milhões de seguidores no Instagram, antes do perfil dele ter sido suspenso na semana passada. A maior parte dos vídeos dele no YouTube mostra menores de idade, com cenas de danças de teor sexual e adolescentes se beijando.

Ainda não há a confirmação se a suspensão do Instagram tem relação com a denúncia de Felca. O Ministério Público da Paraíba disse que apura, desde 2024, outras denúncias contra o influenciador também por exploração de menores.

Um levantamento feito pela GloboNews mostra que Disque 100 recebeu quatrocentas e 72 denúncias de erotização de crianças e adolescentes na internet este ano em todo o Brasil.

O que dizem as redes?

A Meta que é dona do Instagram, Facebook e WhatsApp, disse que não permite e remove das plataformas conteúdos de exploração sexual, abuso e nudez infantil, e também sexualização de menores.

O Telegram afirmou está comprometido em impedir que materiais de abuso infantil apareçam na plataforma e que aplica uma política rigorosa de tolerância zero.

LEIA MAIS:

Após vídeo de Felca, Motta promete votar projetos de proteção a crianças nas redes

Câmara pode pautar projeto contra ‘adultização’ de crianças nas redes

Fonte:cbn.globo/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/08/2025/07:00:49

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...