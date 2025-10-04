Feminicídio é registrado na Vila Isol em Novo Progresso; suspeito está foragido

Foto: Reprodução | Solene da Conceição Araújo, de 39 anos, foi morta na noite de sexta-feira (3) em Vila Isol. O principal suspeito é o companheiro da vítima, José Miranda de Sousa, de 50 anos.

Um crime de feminicídio foi registrado na noite desta sexta-feira (3), no distrito de Vila Isol, localizado no km 1000 da BR-163, em Novo Progresso (PA). A vítima foi identificada como Solene da Conceição Araújo, de 39 anos.

De acordo com informações da Polícia Militar, populares acionaram a guarnição após encontrarem o corpo da mulher caído no chão, em frente à residência do casal. Testemunhas apontaram como autor do crime o companheiro da vítima, José Miranda de Sousa, de 50 anos, conhecido como “Surdo”, que fugiu após o ato e permanece foragido.

As duas crianças da vítima, de 5 e 11 anos, foram inicialmente acolhidas por vizinhos e, posteriormente, entregues ao Conselho Tutelar de Novo Progresso, que assumiu a guarda temporária.

A Polícia Militar isolou a área, acionou a Polícia Civil e realizou buscas nas proximidades, incluindo uma fazenda onde o suspeito trabalhava. A investigação aponta que Solene conheceu José por meio das redes sociais, e ele teria se mudado do Maranhão para o distrito para viver com a vítima.

A funerária Santa Maria realizou a remoção do corpo. As autoridades policiais seguem em diligências para localizar o suspeito.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/10/07:10:08

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...